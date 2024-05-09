Ali Koç'tan başkan adaylığı kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilecek seçimlerde aday olma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan başkan adaylığı kararı!
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09 Mayıs 2024 20:41
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı. 

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldı. 

Ali Koç'un bu kararını kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor. 

SADETTİN SARAN, ALİ KOÇ'U BEKLİYOR

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aday olması halinde seçimlerde aday olmayacağını şu sözlerle açıklamıştı: ''Sayın başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız."

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