Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin 17. dakikasında sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber
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28 Nisan 2024 14:26
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlık nedeniyle 17. dakikada oyundan çıkan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre İsmail Yüksek, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bilek sakatlığı yaşayan oyuncu sezonu kapattı.

BU SEZON NE YAPTI?

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 1 gol attı, 6 da asist yaptı.
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