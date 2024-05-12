Süper Lig Puan Durumu 36. Hafta

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta aynı anda oynanan 10 maçla devam etti. İşte Süper Lig puan durumu ve skorlar

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Süper Lig Puan Durumu 36. Hafta
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12 Mayıs 2024 19:51
Son güncelleme 12 Mayıs 2024 21:13
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 10 maç birden oynandı.

TOPLU SKORLAR

Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Alanyaspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 3-0 İstanbulspor
Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK
Hatayspor 2-1 MKE Ankaragücü
Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor
Konyaspor 3-0 Samsunspor
Pendikspor 2-1 Çaykur Rizespor
Sivasspor 0-1 Başakşehir

PUAN DURUMU





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