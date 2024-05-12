Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 10 maç birden oynandı.
TOPLU SKORLAR
Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Alanyaspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 3-0 İstanbulspor
Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK
Hatayspor 2-1 MKE Ankaragücü
Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor
Konyaspor 3-0 Samsunspor
Pendikspor 2-1 Çaykur Rizespor
Sivasspor 0-1 Başakşehir
PUAN DURUMU
TOPLU SKORLAR
Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Alanyaspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 3-0 İstanbulspor
Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK
Hatayspor 2-1 MKE Ankaragücü
Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor
Konyaspor 3-0 Samsunspor
Pendikspor 2-1 Çaykur Rizespor
Sivasspor 0-1 Başakşehir
PUAN DURUMU
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