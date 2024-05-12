Fenerbahçe'de Oosterwolde geri döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçıyla kadroya geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde geri döndü
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12 Mayıs 2024 19:16
Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos müsabakasında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatma durumu olan 23 yaşındaki oyuncu, sakatlığını beklenenden erken atlatmıştı.

Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Oosterwolde, 4 lig ve 1 Avrupa olmak üzere kaçırdığı 5 maçın ardından yeniden formasına kavuştu.

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