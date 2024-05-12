Fenerbahçe'de Oosterwolde geri döndü

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos müsabakasında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatma durumu olan 23 yaşındaki oyuncu, sakatlığını beklenenden erken atlatmıştı.
Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Oosterwolde, 4 lig ve 1 Avrupa olmak üzere kaçırdığı 5 maçın ardından yeniden formasına kavuştu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos müsabakasında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatma durumu olan 23 yaşındaki oyuncu, sakatlığını beklenenden erken atlatmıştı.
Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Oosterwolde, 4 lig ve 1 Avrupa olmak üzere kaçırdığı 5 maçın ardından yeniden formasına kavuştu.
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