Guardiola: 'Yapmak üzere olduğumuz şeyi kimse yapamadı'

Manchester City bu sezon şampiyon olması halinde İngiltere'nin en üst liginde 4 sezon üst üste şampiyon olan ilk takım olacak.



Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola konu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



4 sezon üst üste şampiyon olmanın çok zor bir şey olduğunu söyleyen Guardiola, " Bunun ne kadar zor olduğunun farkında mısınız? Ferguson'un United'ı, Wenger'in Arsenal'i, 80'lerin Liverpool'u, Mourinho'nun Chelsea'si bunu yapamadı." sözlerini sarf etti.



Manchester City, sezonunun bitimine 2 hafta kala 85 puanla Arsenal'in 2 puan önünde zirvede bulunuyor.

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