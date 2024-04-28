Beşiktaş'ta tarihi olay: 4 derbi 4 teknik direktör 4 mağlubiyet

Beşiktaş'ın bu sezonuna başarısız sonuçlar nedeniyle arka arkaya teknik direktör değişimleri damga vururken yansıması derbilerde de oldu.
9 yılın ardından 4 İstanbul derbisinin 4'ünden de mağlup ayrılan Beşiktaş, bu 4 maça 4 farklı teknik direktörle çıktı.
Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın başındaydı.
Burak Yılmaz'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay, Tüpraş Stadyumu'nda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında teknik direktörlük koltuğundaydı.
Yeni başkan Hasan Arat'ın büyük umutlarla göreve getirdiği Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu'nda 1-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinde takımın başındaki isimdi.
Sezonun son İstanbul derbisinde Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe vardı ve Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
9 yılın ardından 4 İstanbul derbisinin 4'ünden de mağlup ayrılan Beşiktaş, bu 4 maça 4 farklı teknik direktörle çıktı.
Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın başındaydı.
Burak Yılmaz'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay, Tüpraş Stadyumu'nda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında teknik direktörlük koltuğundaydı.
Yeni başkan Hasan Arat'ın büyük umutlarla göreve getirdiği Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu'nda 1-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinde takımın başındaki isimdi.
Sezonun son İstanbul derbisinde Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe vardı ve Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
🔥TARİHİ OLAY
Beşiktaş, bu sezon 4 İstanbul derbisine 4 farklı teknik direktör ile çıktı.
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
👤Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe
👤Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş 0-1 Galatasaray
👤Teknik Direktör: Fernando Santos
Fenerbahçe… pic.twitter.com/3eKOQw8UaH
— Sporx (@sporx) April 27, 2024
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