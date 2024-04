Siyah-beyazlı takım, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Necip Uysal, Omar Colley, Joe Worrall, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka ilk 11'iyle çıktı.



Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş görev bekledi.



Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk maçın 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Topraktepe, bu karşılaşmanın başlangıç kadrosunda bulunan oyunculardan Ghezzal ile Umut Meraş'ı yedeğe çekti, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.



Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerine ilk 11'de Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu forma giydirdi.



MASUAKU 11'E DÖNDÜ



Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.



Masuaku, siyah-beyazlıların ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle, bir müsabakada da sarı kart cezası gerekçesiyle kadroda yer almamıştı.



Demokratik Kongolu sol bek, MKE Ankaragücü ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde ise ikinci yarıda görev yapmıştı.



SEMİH İLK 11'DE



Siyah-beyazlı ekipte tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan oyunculardan Semih Kılıçsoy derbiye ilk 11'de çıkarken, Onur Bulut ise yedek kulübesinde yer aldı.



Bu oyunculardan Semih Kılıçsoy son 2 maçta, Onur Bulut ise son 4 karşılaşmada kadroya dahil edilmemişti.



Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen, yaşadığı sakatlık nedeniyle 33. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde kadroya alınmayan, kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında ise yedek bekleyen Omar Colley, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yer buldu.



BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK



Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında kadroda yer almadı.



Kart cezalısı Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, derbinin 21 kişilik kadrosuna alınmadı.



Bu rada 2079 Beşiktaş taraftarı, derbiyi kendileri için ayrılan tribünde takip etti.



Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci atarken, Beşiktaş'ta Al-Musrati 25. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Siyah-beyazlı ekibin tek golünü ise 82. dakikada Cenk Tosun kaydetti.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 89'a yükseltirken, son 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş 51 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken, Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.1- Galatasaray (93) - Artı 59 averaj2- Fenerbahçe (89) - Artı 58 averaj5- Beşiktaş (51) - Artı 5 averajGalatasaray (93 Puan)SivassporKaragümrükFenerbahçeKonyasporFenerbahçe (89 Puan)KonyasporKayserisporGalatasarayİstanbulsporTrendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, EMS Yapı Sivasspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede forvet hattında Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya süren Kartal, kaptan Edin Dzeko'yu ise kulübede oturttu.Fenerbahçe'de kalede Livakovic, savunmada Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve forvette Michy Batshuayi ilk 11'de yer aldı.Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Rade Krunic, Serdar Dursun ve Efekan Karayazı ise yedek kulübesindeki isimler oldu.Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek kulübesinde başladı.Sezonun geride kalan 33 haftalık periyodunda 32 maça ilk 11'de başlayan Dzeko, Mondihome Kayserispor deplasmanında oynanan mücadelede ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 20 gol atarken, 5 de asist yaptı.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verilen Michy Batshuayi, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de forma giydi.Belçikalı futbolcu, Edin Dzeko'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyip 3 gol atmayı başarmıştı.Bu sezon ligde 23 maçta süre alan Batshuayi, 22 karşılaşmada oyuna sonradan girdi.Lig karşılaşmalarında 10 kez gol sevinci yaşayan Michy Batshuayi, bu sezon Ülker Stadı'nda ilk kez bir lig maçında ilk 11'de çıktı.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamıyor.UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında ilk yarıda sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, devam eden sakatlığı sebebiyle takımını derbide yalnız bıraktı.Oosterwolde'nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci de teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine kart sınırındaki 7 oyuncusuyla çıktı.Sarı-lacivertli ekipte ilk 11'de maça başlayan Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao'nın yanı sıra kulübede olan Edin Dzeko, Cengiz Ünder ve Mert Müldür, derbide kart görmeleri durumunda TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerin tamamı doldu.Beşiktaşlı taraftarlar maçtan 2 saat önce deplasman tribünündeki yerlerini alırken, Fenerbahçe tribünleri de maçın başlamasına 1 saat kala tamamen doldu.Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.Maçın ilk sarı kartını 8. dakikada Necip Uysal gördü. Necip, Ferdi'ya yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, sakatlanarak derbiyi yarıda bıraktı. Mücadelenin 13. dakikasında İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadelede pas vermek isterken sol bacağını fazla zorladı ve sakatlandı. Birkaç dakika sonra kendini yere bırakan İsmail Yüksek, sedye ile kenara geldi.İsmail Yüksek sakatlandıktan sonra Fenerbahçe iki mecburi değişiklik yaptı. Becao, Türk sınırından ötürü yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. İsmail'in yerine Krunic oyuna dahil oldu.Beşiktaş, Fenerbahçe maçının 25. dakikasında 10 kişi kaldı. Al Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından önce sarı kart gördü. VAR hakemi Pol van Boekel'den gelen uyarı üzerine Volkan Bayarslan incelemeye gitti. İncelemenin sonrasında Al Musrati kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Fenerbahçe, maçın 30. dakikasında Michy Batshuayi ile öne geçti. Fred'in basında savunma arkasına sarkan Tadic, göğüs pasıyla topu Batshuayi'ye bıraktı. Batshuayi sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Beşiktaş filelerine gönderen Michy Batshuayi (30. dk), bu rekabet tarihinde gol atan ilk Belçikalı oyuncu oldu.Fenerbahçe, bu sezon ligde en çok pas isabet oranı yakaladığı ilk yarıyı oynadı.Defansif bir anlayışla başlayan Beşiktaş'a karşı sabırla set oyunu oynayan ve sürekli ayağa pas yapan Fenerbahçe, rakibinin 25. dakikada 10 kişi kalmasıyla birlikte neredeyse topun tek hakimi oldu.Derbinin ilk yarısında yüzde 70 topla oynama oranı yakalayan Fenerbahçe, yüzde 91 pas isabet oranı yakaladı.Sarı lacivertliler, bu sezon en çok pas isabet oranı yakaladığı ilk yarıyı derbide Beşiktaş'a karşı oynadı ve 30. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle ilk 45 dakikayı önde kapattı.Beşiktaş adına Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbinin ilk yarısına Necip Uysal'ın 'ofsayt'ları damga vuran maddelerden biri oldu.Derbinin 29. dakikasında Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta top Michy Batshuayi'nin eline geldi. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulundu.Yapılan VAR incelemesinin ardından bu pozisyonda Necip Uysal'ın topa doğru gittiği ve ofsayt olduğu tespit edildi.Fenerbahçe'nin 30. dakikada bulduğu golde Dusan Tadic, ofsayttan çok 'ufak' bir farkla kurtulurken ofsaytı bozan oyuncunun Necip Uysal olduğu görüldü.Maçın 69. dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile durumu 2-0'a getirdi. Szymanski'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan, uzak köşeye yaptığı vuruşla bu sezon tüm kulvarlardaki 18. golünü attı.Maçın 82. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun ile durumu 2-1'e getirdi. Sol çaprazda topla buluşan Cenk'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti.10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü.21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma uzun pasında, ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.İkinci yarıdan dakikalar birazdan...