Bayern Münih'te rota Hansi Flick'e döndü!

Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih'te teknik direktör belirsizliği sürüyor.



Sky'da yer alan habere göre; Alman devi, eski hocası Hansi Flick'i gözüne kestirdi.



Alman teknik adamın Bayern Münih'e geri dönmek istediği ve görüşmeye açık olduğu belirtildi.



RESMİ ADIMLAR ATILACAK



Henüz resmi adımların atılmamasına rağmen kısa süre içinde Bayern Münih yönetiminin harakete geçeceği ifade edildi.



BAYERN'İ REDDEDEN İSİMLER



Julian Nagelssman, Xabi Alonso ve Ralf Rangnick gibi isimler daha önce Bayern'in teklifini reddetmişti.



Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki Flick, 2019 ile 2021 yılları arasında da Bayern'i çalıştırmıştı.





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