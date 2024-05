Güreşte Selçuk Can ve Metehan Başar istediğini alamadı

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde grekoromen stil 67 kiloda Selçuk Can ilk turda, 97 kiloda Metehan Başar ise ikinci turda rakiplerine yenildi.



Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stilde mücadele eden Selçuk Can ve Metehan Başar, mindere çıktı.



Milli güreşçi Selçuk Can, ilk turda 67 kiloda Kuzey Koreli Yong Jin Ro'ya 3-2 yenilerek, elemelere veda etti.



Grekoromen stil 97 kiloda Metehan Başar ise ilk turda Çinli Yiming Li'yi 2-0 mağlup etti. İkinci turda da Norveçli Felix Baldauf'a 1-1 berabere kalan Metehan, son puanı rakibi aldığı için elendi.



Selçuk Can ve Metehan Başar, Paris 2024 vizesi alamadı.



Açılış seremonisinde Şeref Eroğlu ve Nenad Lalovic konuşma yaptı



Organizasyonun açılış seremonisinde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, konuşma yaptı.



Seremonide kürsüye çıkan Şeref Eroğlu ve Nenad Lalovic, organizasyonun çok güzel geçtiğini belirterek, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.





