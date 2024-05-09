Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'dan altın madalya

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kilo finalinde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'dan altın madalya
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09 Mayıs 2024 20:00
Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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