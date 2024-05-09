Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı

Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal mahallede antrenman yaparken yılan ısırdı.
Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine gitti.
Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.
Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Türkiye Boks Federasyonu konuyla ilgili bir açıklama yayımladı ve şu ifadeleri kullandı: "Milli sporcularımızdan Rabia Topuz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisini acil şifalar diliyoruz."
Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe'de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine gitti.
Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.
Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Türkiye Boks Federasyonu konuyla ilgili bir açıklama yayımladı ve şu ifadeleri kullandı: "Milli sporcularımızdan Rabia Topuz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisini acil şifalar diliyoruz."
Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe'de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
🇹🇷Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli sporcu Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yoğun bakımda yattığını açıkladı.
🙏Milli sporcumuz Rabia Topuz'a acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/AyZMtWHRXg
— Sporx (@sporx) May 9, 2024
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