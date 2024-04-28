Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak!

Süper Lig'de geride kalan 34 haftanın ardından en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olan Galatasaray'da gözler rekorla gelecek şampiyonluğa çevrildi. İşte dikkat çeken o detay...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak!
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28 Nisan 2024 10:04
Son güncelleme 28 Nisan 2024 10:05
Süper Lig'de 34 maçta 93 puan toplayarak rekorları alt üst eden Galatasaray, artık şampiyonluk için hesap yapmaya başladı.

Son olarak 3-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile 15'te 15 yaparak yeni bir rekor kıran sarı kırmızılılar, zirvedeki 4 puanlık avantajını koruyor.

Cimbom önümüzdeki 3 maçtan 7 puan çıkartması halinde takipçisi F.Bahçe'nin alacağı sonuçlara bakmadan 24. şampiyonluğa ulaşacak.

DERBİDE İLAN EDEBİLİR

Sırasıyla Sivasspor, Karagümrük (D) ve F.Bahçe'ye karşılaşacak Cimbom'a bu 3 karşılaşmada alacağı 7 puan yetecek. Aslan'ın bu hesaba göre, 37. haftada F.Bahçe karşısında evinde şampiyonluğu garantileme ihtimali var.

İşini kendi bitirmek isteyen G.Saray, F.Bahçe'nin kaybı halinde ise önceden mutlu sona ulaşabilir. Sarı-kırmızılılar, son hafta ise Konyaspor'a konuk olacak. 93 puanla lig tarihinde Fenerbahçe'nin rekorunu egale eden Aslan, 100'e ulaşırsa bu başarıyı yakalayan ilk takım olacak. 

 
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