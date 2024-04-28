Trabzonspor, bu kez içeride kazanmak istiyor

Fenerbahçe karşısında 3-2 mağlup olan ve bu karşılaşma nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Trabzonspor, evindeki kara tabloyu bu kez iyiye çevirmek için sahaya çıkacak.
Gaziantep'i ağırlayacak olan bordo-mavililer, taraftarsız oynayacağı karşılaşmadan üç puanla ayrılarak, son iki iç saha maçındaki mağlubiyetleri unutturmaya çalışacak. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe yenilgisinin ardından, ligde Sivasspor'a da sahasında 1-0 mağlup olmuştu.
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavili kulübün aldığı seyircisiz oynama cezası nedeniyle Trabzonspor bugün yine taraftarından yoksun sahaya çıkacak. Gaziantep FK taraftarı ise tribünde yerini alabilecek.
Gaziantep'i ağırlayacak olan bordo-mavililer, taraftarsız oynayacağı karşılaşmadan üç puanla ayrılarak, son iki iç saha maçındaki mağlubiyetleri unutturmaya çalışacak. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe yenilgisinin ardından, ligde Sivasspor'a da sahasında 1-0 mağlup olmuştu.
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavili kulübün aldığı seyircisiz oynama cezası nedeniyle Trabzonspor bugün yine taraftarından yoksun sahaya çıkacak. Gaziantep FK taraftarı ise tribünde yerini alabilecek.
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