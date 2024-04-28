Karşıyaka'ya son hafta sürprizi!

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu üçüncü sırada bitirerek 4 yıl sonra ilk kez 2'nci Lig'e çıkmak için play-off oynamayı daha önce garantileyen Karşıyaka son hafta Sapanca Gençlikspor deplasmanında sürpriz yaşadı.



Amatöre düşmesi daha önce kesinleşen rakip, Sapanca Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te oynanması gereken karşılaşmaya çıkmadı.



Sapanca'nın sahaya çıkmayacağı sabah saatlerinde belli olurken, bu maç için deplasmana giden Kaf-Kaf, as kadrodan Hasan, Cenk Ahmet, Alpay, Mehmet Alaeddinoğlu, Bilal, Barış Sağır, Hakan Erçelik'in yer aldığı genç takviyeli ilk 11'iyle ısınmaya çıkıp hakemin maçı tatil etmesini bekledi. Rakip maça çıkmayınca boşuna deplasmana giden Karşıyaka, İzmir'e dönerek play-off'a bilenmeye başladı. Grupta son hafta Eynesil Belediyespor da Elazığspor maçına çıkmamıştı.



PERŞEMBE RAKİP ANADOLU ÜNİVERSİTESİ



Grubunu 55 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, play-off'un ilk turunda son hafta Hacettepe 1945'i deplasmanda 1-0 yenerek 39 puanla altıncı olan Anadolu Üniversitesi'yle eşleşti.



Normal sezonu üçüncü bitirip play-off'un ilk iki turunda saha avantajını eline geçiren Kaf-Kaf'ın ev sahibi olacağı ilk tur maçı 20 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Alsancak Stadı'nda oynanacak. Yeşil-kırmızılı yönetim hafta içi yapılacak karşılaşmayı daha çok taraftarın takımlarına destek olabilmesi için akşama aldırdı.



Karşıyaka ilk turu geçerse ikinci turda Turgutluspor-Efeler 09 SFK eşleşmesinin galibiyle 6 Mayıs'ta deplasmanda, 10 Mayıs'ta iç sahada iki maç oynayacak. Bu turu geçen takım grup finalinde ikinciliği elde eden Elazığspor'un rakibi olacak. İzmir ekibi grup finaline çıkmayı başarırsa ilk maça 15 Mayıs'ta evinde, rövanşa 20 Mayıs'ta deplasmanda çıkacak.



1'inci Grup'tan çıkacak takımla oynanacak final maçı ise 25 Mayıs'ta tarafsız sahada olacak. Karşıyaka sezonun ilk yarısında Anadolu Üniversitesi'ne 2-1 öne geçmesine rağmen uzatmada 90+6'da yediği golle 3-2 yenilmiş, rövanşı ise 90+9'daki penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.





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