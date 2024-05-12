Manchester City, ezeli rakibinden istiyor

Premier Lig'de şampiyonluk yarışını Arsenal ile sürdüren Manchester City, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken ezeli rakibinin gözde ismine talip oldu.



Football Insider'ın haberine göre; Gelecek sezonun planlamasını titizliklikle sürdüren Manchester City, savunmasını güçlendirmek adına Arsenal'in 23 yaşındaki Fransız stoperi William Saliba'yı transfer listesine aldığı belirtildi.



Haberde, Pep Guardiola'nın genç oyuncuyu beğenerek takip ettiği ve sezon sonunda bir girişim olabileceği vurgulandı.



PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EURO



Arsenal ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Saliba'nın piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon takımıyla 48 maça Saliba, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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