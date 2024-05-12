Milli tenisçi Berfu Cengiz, İsveç'teki turnuvada şampiyon oldu

Berfu Cengiz, Bastad Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Bulgar Gergana Topalova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
İsveç'in Bastad kasabasında düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 356 numarası Berfu ile klasmanın 252. basamağındaki Topalova karşılaştı.
Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.
İsveç'in Bastad kasabasında düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 356 numarası Berfu ile klasmanın 252. basamağındaki Topalova karşılaştı.
Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.
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