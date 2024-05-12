Emre Mor, Galatasaray maçında yok!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fatih Karagümrük'te Emre Mor bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak.
Fatih Karagümrük'ün ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Emre Mor, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 13 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Sakatlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak.
Fatih Karagümrük'ün ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Emre Mor, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 13 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
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