Emre Mor, Galatasaray maçında yok!

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan Emre Mor, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

, Fotoğraf; AA
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Emre Mor, Galatasaray maçında yok!
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12 Mayıs 2024 16:14
Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fatih Karagümrük'te Emre Mor bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fatih Karagümrük'ün ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Emre Mor, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 13 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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