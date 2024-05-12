MotoGP'de sezonun 5. yarışında kazanan Jorge Martin!

MotoGP'de sezonunun 5. etabı olan Fransa Grand Prix'sini İspanyol pilot Jorge Martin zirvede noktaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MotoGP'de sezonun 5. yarışında kazanan Jorge Martin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 16:14
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 5. etabı Fransa Grand Prix'sini, Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin ilk sırada bitirdi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. mücadelesi, Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,19 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapıldı.

Genel klasman lideri Jorge Martin, 41 dakika 23.709 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon ikinci etap galibiyetini elde etti.

Organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan Gresini takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Martin'in 0.446 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan son iki yılın şampiyonu İtalyan Francesco Bagnaia ise liderin 0.585 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 6. yarışı, 26 Mayıs'ta Barselona'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 129 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 91

3. Marc Marquez (İspanya): 89

4. Enea Bastianini (İtalya): 89

5. Maverick Vinales (İspanya): 81

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery