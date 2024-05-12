Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu
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12 Mayıs 2024 15:32
Yesemek Ultra Trail, 375 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla 5 ile 66 kilometre arasında değişen 5 kategoride bu yıl üçüncü kez düzenlendi.

Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle 'Dünyanın ilk Heykel Atölyesini Koşarak Keşfet' sloganıyla düzenlenen organizasyonda sporcular; doğal, tarihi zenginlikleriyle Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı ve doğal afetlere rağmen ayakta kalan Taş Köprü tarihiyle bütünleşti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi seyir alanında düzenlenen törende 5 kategoride gerçekleştirilen yarışta parkurları başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri takdim edildi.

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