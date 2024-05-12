Türkiye Milli Karate Takımı, Avrupa'nın zirvesinde!

Türk sporcular, kazandıkları 3 altın ve 7 bronz madalyayla Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.



Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyonda 3 altın ve 7 bronz madalya elde eden ay-yıldızlılar, Almanya (3 altın, 2 bronz) ve Hırvatistan'ın (3 altın, 1 bronz) önünde birinci oldu.



2024 Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:



Altın



Erkekler kata: Ali Sofuoğlu.



Kadınlar kata: Dilara Bozan.



Erkekler kata takım: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir.



Bronz



Kadınlar kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt.



Kadınlar kumite 55 kilo: Tuba Yakan.



Kadınlar kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen.



Erkekler kumite 60 kilo: Eray Şamdan.



Erkekler kumite 75 kilo: Enes Bulut.



Kadınlar kumite takım: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok.



Kadınlar kata takım: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa.



