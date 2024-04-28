Loris Karius, Newcastle'dan ayrılıyor

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Newcastle United'ın Alman kalecisi Loris Karius için sıcak bir gelişme yaşandı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Karius, takımıyla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.



Haberde, 30 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Newcastle kalesini 1 maçta koruyan Karius, kalesinde 4 gol gördü. Alman kaleci, 67 kez de Beşiktaş formasını giymiş, kalesinde 95 gol görürken, 14 maçta kalesini gole kapatmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU