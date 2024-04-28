Loris Karius, Newcastle'dan ayrılıyor

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Newcastle United'ın Alman kalecisi Loris Karius için sıcak bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Karius, takımıyla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.
Haberde, 30 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Newcastle kalesini 1 maçta koruyan Karius, kalesinde 4 gol gördü. Alman kaleci, 67 kez de Beşiktaş formasını giymiş, kalesinde 95 gol görürken, 14 maçta kalesini gole kapatmıştı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Karius, takımıyla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.
Haberde, 30 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Newcastle kalesini 1 maçta koruyan Karius, kalesinde 4 gol gördü. Alman kaleci, 67 kez de Beşiktaş formasını giymiş, kalesinde 95 gol görürken, 14 maçta kalesini gole kapatmıştı.
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