Dominik Livakovic'ten müthiş kurtarış!

Bu sezon bazı maçlarda yediği goller nedeniyle sert eleştiriler alan Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, derbide ise kırılma anı olabilecek pozisyonda müthiş bir kurtarışa imza attı.
Hırvat file bekçisi, ikinci yarının henüz başında Beşiktaş'ın kullandığı kornerde yakın mesafeden kafayı vuran Muleka'nın şutunu çok iyi bir reaksiyonla çıkardı ve skorun 1-1'e gelmesini önledi.
Livakovic'in Cenk Tosun'un attığı şık golde ise yapacağı pek fazla bir şey yoktu.
Hırvat file bekçisi, ikinci yarının henüz başında Beşiktaş'ın kullandığı kornerde yakın mesafeden kafayı vuran Muleka'nın şutunu çok iyi bir reaksiyonla çıkardı ve skorun 1-1'e gelmesini önledi.
Livakovic'in Cenk Tosun'un attığı şık golde ise yapacağı pek fazla bir şey yoktu.