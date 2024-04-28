Dusan Tadic'ten şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin açılış golünün asistini yapan Dusan Tadic, performansıyla maçın yıldızlarından oldu. Sırp futbolcu derbi zaferi sonrası sosyal medyada paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dusan Tadic'ten şampiyonluk mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2024 14:50
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbinin yıldızlarından olan Dusan Tadic, sosyal medyada yaptığı paylaşımla şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi.

TADIC: "DEVAM EDİYORUZ, HENÜZ BİTMEDİ"

Tadic, Beşiktaş'a karşı Michy Batshuayi'nin golünde göğsüyle verdiği pasla asiste imza attı.

Sırp yıldız mücadele sonrası yaptığı paylaşımda, "Devam ediyoruz, henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

Tadic'in paylaşımı şöyle:

29 GOLE KATKI

35 yaşındaki yıldız, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 52 resmi maçta 15 gol, 14 asist ile 29 gole katkıda bulundu.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery