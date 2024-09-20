Osman Şenher: 'Florya'da futbolcuların beyni yıkandı'

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde iki camiada büyük heyecan başladı.
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi karşılaşmasını Milliyet Gazetesi'nden Osman Şenher yorumladı.
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İşte Osman Şenher'in "Bu derbinin favorisi yok" başlıklı köşe yazısı...
"Büyük derbi için herkes nefesini tuttu. Fenerbahçeliler de, Galatasaraylılar da, 'biz kazanacağız' diyorlar. İşin en güzel tarafı iki takım taraftarları da takımlarına güveniyorlar. Ben ilk defa derbi için bu kadar hırslı hazırlandıklarını görüyorum.
"BEKLER KONTROL EDEMEZSE..."
Fenerbahçe'nin kendi saha ve seyircisi önünde ufak da olsa bir avantajı var. Bilhassa orta sahada oynayan Fred, Szymanski, İrfan Can ve Mert Hakan maça damga vurabilecek futbolcular. Galatasaray'da ise özellikle hücum hattı rakibinden daha güçlü, bunu kabul etmek lazım. Osimhen, Barış Alper, Sallai gibi oyuncuların tempoları gerçekten çok müthiş. Burada sarı-lacivertlilerin iki beki, Barış'ı ve Sallai'yi kontrol edemezlerse ibre sarı-kırmızılıları gösterir.
"AVANTAJ GALATASARAY'A GEÇEBİLİR"
Orta sahada Okan Buruk tempolu, oyundan düşmeyen futbolcuları tercih edecek. Bunlar da büyük ihtimalle bire birlerde çok başarılı olan Torreira, Berkan veya Kerem Demirbay olacak. Forvet arkasında ise Sara ve Mertens ikilisinden biri oynayacak ama ağır basan Brezilyalı futbolcu. Baktığınız zaman orta ve forvet, Okan hocanın isteğini yapabilirse avantaj Cim-Bom'a geçer.
"GALATASARAY İÇİN HANDİKAP!"
Defansta Sanchez ve Abdülkerim, Rize ve Gaziantep maçlarında hatasız oynadılar. Galatasaray için de en büyük handikap Kaan ve Jakobs. Bu isimlerde aksama olursa Mourinho'nun öğrencileri bu iki kanattan neticeyi çok çabuk değiştirir. Bu iki bek maçın kader adamları olacak.
"FUTBOLCULARIN BEYNİ YIKANDI!"
Geçen sezon Rams Park'ta kaybedilen maçtan önce hoca bütün takıma dört gün izin verdi. Bunu da Fenerbahçe çok iyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar isabetli şut atmadan maçı, 10 kişi kalan sarı-lacivertlilere karşı mağlup tamamladı. Ama bu sefer hiç izin yapmadan bütün futbolcuların Florya'da beyni yıkandı. Bilhassa Osimhen'in çalışmalarını görüyorsunuz; adam kamyon lastikleriyle çalışıyor. Kanatlardan iyi ortalar, paslar gelirse Nijeryalı golcü maça damga vurabilir.
Biz ne söylesek tabii boş... Stattaki atmosfer, hakemin vereceği kararlar, derbinin skoru için çok önemli olacak. Maç öncesi bakınca iki takım da birbirini yenecek güçte. Beraberlik de olabilir ama kesinlikle maçın favorisi değil."
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi karşılaşmasını Milliyet Gazetesi'nden Osman Şenher yorumladı.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!
İşte Osman Şenher'in "Bu derbinin favorisi yok" başlıklı köşe yazısı...
"Büyük derbi için herkes nefesini tuttu. Fenerbahçeliler de, Galatasaraylılar da, 'biz kazanacağız' diyorlar. İşin en güzel tarafı iki takım taraftarları da takımlarına güveniyorlar. Ben ilk defa derbi için bu kadar hırslı hazırlandıklarını görüyorum.
"BEKLER KONTROL EDEMEZSE..."
Fenerbahçe'nin kendi saha ve seyircisi önünde ufak da olsa bir avantajı var. Bilhassa orta sahada oynayan Fred, Szymanski, İrfan Can ve Mert Hakan maça damga vurabilecek futbolcular. Galatasaray'da ise özellikle hücum hattı rakibinden daha güçlü, bunu kabul etmek lazım. Osimhen, Barış Alper, Sallai gibi oyuncuların tempoları gerçekten çok müthiş. Burada sarı-lacivertlilerin iki beki, Barış'ı ve Sallai'yi kontrol edemezlerse ibre sarı-kırmızılıları gösterir.
"AVANTAJ GALATASARAY'A GEÇEBİLİR"
Orta sahada Okan Buruk tempolu, oyundan düşmeyen futbolcuları tercih edecek. Bunlar da büyük ihtimalle bire birlerde çok başarılı olan Torreira, Berkan veya Kerem Demirbay olacak. Forvet arkasında ise Sara ve Mertens ikilisinden biri oynayacak ama ağır basan Brezilyalı futbolcu. Baktığınız zaman orta ve forvet, Okan hocanın isteğini yapabilirse avantaj Cim-Bom'a geçer.
"GALATASARAY İÇİN HANDİKAP!"
Defansta Sanchez ve Abdülkerim, Rize ve Gaziantep maçlarında hatasız oynadılar. Galatasaray için de en büyük handikap Kaan ve Jakobs. Bu isimlerde aksama olursa Mourinho'nun öğrencileri bu iki kanattan neticeyi çok çabuk değiştirir. Bu iki bek maçın kader adamları olacak.
"FUTBOLCULARIN BEYNİ YIKANDI!"
Geçen sezon Rams Park'ta kaybedilen maçtan önce hoca bütün takıma dört gün izin verdi. Bunu da Fenerbahçe çok iyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar isabetli şut atmadan maçı, 10 kişi kalan sarı-lacivertlilere karşı mağlup tamamladı. Ama bu sefer hiç izin yapmadan bütün futbolcuların Florya'da beyni yıkandı. Bilhassa Osimhen'in çalışmalarını görüyorsunuz; adam kamyon lastikleriyle çalışıyor. Kanatlardan iyi ortalar, paslar gelirse Nijeryalı golcü maça damga vurabilir.
Biz ne söylesek tabii boş... Stattaki atmosfer, hakemin vereceği kararlar, derbinin skoru için çok önemli olacak. Maç öncesi bakınca iki takım da birbirini yenecek güçte. Beraberlik de olabilir ama kesinlikle maçın favorisi değil."