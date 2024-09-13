Haber Tarihi: 13 Eylül 2024 12:50 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 12:50

Jahrein neden gözaltına alındı?

Antalya Emniyet Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Twitch yayıncısı Jahrein takma isimli Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığına duyurdu. Peki, Jahrein neden gözaltına alındı?

Jahrein neden gözaltına alındı?
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Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından "müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar" nedeniyle Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç ve Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısı E.K.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü'nün hesabından yapılan açıklamada şu ifadere yer verildi

"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

"BALDIZ OLSA ÇOKTAN S...."

Twitch isimli canlı yayın kanalında ünlü olan Jahrein geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yayında eşinin kız kardeşi hakkında ahlaksız ifadeler kullanmış bu sözler sosyal medyada tepki toplamıştı.

Jahrein, yayın sırasında eşinin kız kardeşiyle alakalı "Eşimin kız kardeşi neyim oluyor?" diye sormuş daha sonra gelen yanıtlar üzerine "Baldız olsa çoktan s... Yıllardır bunun cevabını arıyorum, baldızımı nasıl ... ?" ifadelerini kullanmıştı.
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