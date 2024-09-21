Michel Platini'den ilginç öneri: "10'a 10 oynayalım"

UEFA Eski Başkanı Michel Platini, takımların 10'a 10 oynamasının rekabeti artırabileceğini söyledi.

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Michel Platini'den ilginç öneri: '10'a 10 oynayalım'
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21 Eylül 2024 00:32
UEFA Eski Başkanı Michel Platini ilginç bir öneride bulundu.

Efsane futbol adamı takımların 10'a 10 oynamasının rekabeti artırabileceğini söyledi.

Platini yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Belki de takımlar sahaya artık 10'a 10 çıkmalı. Futbol 1900'den beri 11'e 11 oynanıyor ama 1900'lerde futbolcular bugünden daha az koşuyordu ve daha yavaşlardı. Aynı zamanda fiziksel olarak da güçsüzlerdi. 10'a 10 oynamak rekabeti artırabilir."

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