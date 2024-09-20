KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

Lise mezunu vatandaşlar, iki yılda bir düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı ile birlikte kamuda memur olmaya şansı yakalayabiliyor. ÖSYM geçtiğimiz aylarda yayınlandığı sınav takviminde KPSS sonuç tarihine yer verdi. İşte KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak.



KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI



15 Eylül 2024 tarihlerinde uygulanan KPSS Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'unun erişime açıldı.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.



KPSS ortaöğretim sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak.



KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim tarihinde açıklanacak.

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