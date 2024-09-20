Bilyoner, 23. Bosphorus Cup ile iş birliği yapıyor

İstanbul Boğazını rengârenk yelkenlilerle süsleyecek olan 23. Bosphorus Cup, 19-22 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Bu yıl "Rüzgarlar Tiyatrosu" temasıyla yapılacak organizasyonun partnerleri arasında, sporun farklı renklerine yaptığı yatırımlarla bilinen Bilyoner de bulunuyor.Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, her yıl yüzlerce denizciyi İstanbul'da ağırlayan Bosphorus Cup'a "Senior Partner" olarak sponsor oldu. İş birliği kapsamında 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 23. Bosphorus Cup'ta yarışacak yelkenlilerden biri, Bilyoner'in desteğiyle mücadele edecek.Dünyadaki en önemli yelken yarışlarından biri olan Bosphorus Cup, özellikle Boğaz Yarışı etabı ile eşsiz bir konumda bulunuyor. Yelken sporunun heyecanını yaşatmanın yanı sıra İstanbul'un coğrafi ve tarihi güzelliklerinin de tanıtılmasına aracılık eden Bosphorus Cup, tamamen rüzgâr gücüyle ilerleyen teknelerle Boğaz'ı kirletmeyen sürdürülebilir bir etkinlik olarak konumlandırılıyor.Dünyadaki yelken severlerin takvimine giren bir etkinlik haline gelen Bosphorus Cup'ın, bir yarışma olmanın ötesinde Türkiye'nin ve İstanbul'un marka değerine de katkı sağlaması hedefleniyor. Bu yıl "Rüzgârlar Tiyatrosu" mottosuyla yapılan 23. Bosphorus Cup'ta; yarışmacılar, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar ve seyirciler yelken tutkusuyla bir araya geliyor.Bilyoner, etkinliğe partner olmakla beraber Bosphorus Cup ekibi ve diğer sponsorlarla birlikte 21 Eylül Cumartesi günü Çırağan'da gerçekleştirilecek olan Watch Party'de de yer alacak.İstanbullular 21 Eylül'de yapılacak Boğaz yarışlarını; Ortaköy Meydanı, Arnavutköy Akıntı Burnu, Aşiyan, Göksu gibi noktalardan takip edebilecek.En iyi yelkencilerin, zorluk derecesi yüksek yarışlarda kıran kırana mücadele edeceği Bosphorus Cup'ın programı ise şöyle olacak:19 Eylül: Antrenman Yarışları (Kalamış)20 Eylül: Resmi Yarışlar 1. Gün (Kalamış)21 Eylül: İstanbul Boğaz Yarışı22 Eylül: Kapanış Yarışları (Kalamış) ve Kupa Töreni (Celebration Village - Kalamış)