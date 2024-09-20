Pep Guardiola'dan Arsenal yorumu: "Akıl oyunu sevmem"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Arsenal ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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Pep Guardiola'dan Arsenal yorumu: 'Akıl oyunu sevmem'
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20 Eylül 2024 20:19
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Arsenal ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Arsenal, her geçen gün daha da güçleniyor. Bir şey söylediğimde akıl oyunu yaptığımı söylüyorlar ama ben akıl oyunlarında iyi değilim" ifadelerini kullandı.

Manchester City ile Arsenal, 22 Eylül Pazar saat 18.30'da Etihad Stadı'nda karşılaşacak.

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