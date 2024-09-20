Karşıyaka'nın Pınar Cup'ta rakibi!

Basketbolda sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup'a Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 gibi farklı skorla yenerek başlayan Karşıyaka, yarın son maçta Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Flaş transferlerle yenilediği kadrosuyla taraftarıyla ilk kez Pınar Cup'ta Patras önünde buluşan yeşil-kırmızılı ekip, baştan sona üstün olduğu maçta ilk üç periyodu 26-10, 48-27, 67-43 önde bitirdi. İzmir temsilcisinde yeni transferlerden Boutseille 14 sayı, McDermott 13 sayı, Jefferson 12 sayıyla oynadı. Geçen sezondan kalan tek yabancı olan McCollum da 13 sayı üretti.

