Haber Tarihi: 20 Eylül 2024 13:27 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 13:27

Urfi Çetinkaya kimdir, öldü mü? Urfi Çetinkaya neden öldü?

'Türk Escobar' olarak tanınan Urfi Çetinkaya'nın hayatını kaybetti. Uluslararası çapta uyuşturucu ticareti yapan Çetinkaya, geçen yıl tutuklanmıştı. Urfi Çetinkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 'Türk Escobar' Urfi Çetinkaya neden öldü?

Urfi Çetinkaya kimdir, öldü mü? Urfi Çetinkaya neden öldü?
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'Türk Escobar' olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Çetinkaya, çeşitli sağlık sorunları yaşıyordu.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Urfi Çetinkaya, 1958 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. 1980 darbesi sonrasında "arananlar" listesine giren Çetinkaya, darbe döneminin etkisiyle genç yaşta suç dünyasına adım attı ve hayatının geri kalanını suçla iç içe geçirdi.

1989 yılında Silivri'deki bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanarak tutuklanan Çetinkaya, 6 ay sonra serbest bırakıldı. 2000 yılında "Matador" adı verilen operasyonla yeniden yakalandı ve cezaevine kondu. 2003'te tahliye edilen Çetinkaya, 2012'de sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tekrar serbest bırakıldı.

Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya, 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

URFİ ÇETİNKAYA'NIN ÖLÜMÜ

'Türk Escobar'ı olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde öldüğü öğrenildi.
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