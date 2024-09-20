Mansur Yavaş CHP'den istifa etti mi? 2024

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sitem etti. Yavaş aylardan beri süren Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına değinerek, "Fitne ortamına katkı sağlamış olduk" dedi.



Yandaş Zafer Şahin de Yavaş'ın sözlerinin 'CHP'ye veda' olduğunu iddia etti. Şahin, Yavaş'ın 2028'de Cumhurbaşkanlığı adaylığını da kafasına koyduğunu yazdı. Şahin'in iddiasını ciddiye alan Yeniçağ konuyu haberleştirdi.



Mansur Yavaş, "Ankara kulisleri kaynıyor, CHP'den ses yok! Mansur Yavaş kafasına koydu yıl sonunda" haberine tepki gösterdi.



Haberde hem Şahin'in iddiası yer aldı hem de CHP'den ayrılacağı söylendi.



Yavaş, Yeniçağ'ın haberini alıntılayıp CHP'den ayrılacağı iddiasını yalanladı. Yavaş "Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar. Siz bari yapmayın" dedi.







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