'Halil Umut Meler'e tuzak kurulmuş!'

Ankaragücü - Rizespor maçında Başkent ekibinin o dönemki başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler için Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
İşte Ömer Faruk Ünal'ın "Artık şu anlaşıldı ki; Halil Umut Meler'e çok açık kurulmuş bir tuzak ve mobbing uygulaması var!" sözleriyle başlayan o köşe yazısı...
"1) Halil Umut Meler, geçen hafta pazar günü sisteme mazeret giriyor. Yani ligde maç istemiyor. Çok haklı da bir gerekçesi var; salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Stuttgart maçı.
Zaten UEFA da görev verdiği hakemlerin ülkelerinde 48 saat öncesinde maça çıkmalarını istemiyor.
48 saat öncesi ya da sonrası görev, memlekette çok hakemin başını yemiştir!
MHK, anlaşılan o ki, Halil Umut Meler'i bir şekilde ikna ediyor ve Kasımpaşa-F.Bahçe müsabakasına veriyor.
2) Halil Umut Meler'in Avrupa'da bir ekibi var. Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan. 48 saat önce yönetmesi istenen maça da bu ekiple çıkmasından daha tabiî bir şey olamaz! Ama öyle olmuyor. Murat Tuğberk Curbay ve İbrahim Bozbey veriliyor.
3) Son Trabzon-F.Bahçe maçını yaşamış bir hakem kendisini korumaya almalıydı! Biliyor ki; F.Bahçe'nin büyük öfkesi var.
G.Saray'ın 1. ve 4. haftalardaki maçlarına VAR çıkmayacaktın! "Taksimetre çalışsın" demeyecektin!
İşte Kasımpaşa-F.Bahçe maçını dayarlar! Yıpranman "biraz daha hızlansın" isterler!"
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İşte Ömer Faruk Ünal'ın "Artık şu anlaşıldı ki; Halil Umut Meler'e çok açık kurulmuş bir tuzak ve mobbing uygulaması var!" sözleriyle başlayan o köşe yazısı...
"1) Halil Umut Meler, geçen hafta pazar günü sisteme mazeret giriyor. Yani ligde maç istemiyor. Çok haklı da bir gerekçesi var; salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Stuttgart maçı.
Zaten UEFA da görev verdiği hakemlerin ülkelerinde 48 saat öncesinde maça çıkmalarını istemiyor.
48 saat öncesi ya da sonrası görev, memlekette çok hakemin başını yemiştir!
MHK, anlaşılan o ki, Halil Umut Meler'i bir şekilde ikna ediyor ve Kasımpaşa-F.Bahçe müsabakasına veriyor.
2) Halil Umut Meler'in Avrupa'da bir ekibi var. Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan. 48 saat önce yönetmesi istenen maça da bu ekiple çıkmasından daha tabiî bir şey olamaz! Ama öyle olmuyor. Murat Tuğberk Curbay ve İbrahim Bozbey veriliyor.
3) Son Trabzon-F.Bahçe maçını yaşamış bir hakem kendisini korumaya almalıydı! Biliyor ki; F.Bahçe'nin büyük öfkesi var.
G.Saray'ın 1. ve 4. haftalardaki maçlarına VAR çıkmayacaktın! "Taksimetre çalışsın" demeyecektin!
İşte Kasımpaşa-F.Bahçe maçını dayarlar! Yıpranman "biraz daha hızlansın" isterler!"
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!