TFF yönetimi, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir arada

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri, Ampute Futbol Milli Takımı ile Ankara'da bir araya geldi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede ampute futbolun gelişimi, ileriye yönelik hedefler ve beklentiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik eden TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, milli takımın başarılarını yakından takip ettiklerini ve TFF'nin engelli futboluna desteğinin artarak devam edeceğini söyledi.



