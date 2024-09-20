Hakim Ziyech'ten İsrail'e küfürlü tepki!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, İsrail'in Filistin'e saldırılarına küfürlü tepki gösterdi.
Hakim Ziyech, İsrail askerlerinin bulunduğu bir videoyu paylaşarak yapılanlara tepki gösterdi.
Faslı oyuncu, "Bir şeyi açıklığa kavuşturalım; İsrail'i ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkeleri s..." ifadelerini kullandı.
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Hakim Ziyech, İsrail askerlerinin bulunduğu bir videoyu paylaşarak yapılanlara tepki gösterdi.
Faslı oyuncu, "Bir şeyi açıklığa kavuşturalım; İsrail'i ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkeleri s..." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIMI