Hakim Ziyech'ten İsrail'e küfürlü tepki!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, İsrail'in Filistin'e saldırıları sebebiyle küfürlü bir paylaşım yaptı.

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Hakim Ziyech'ten İsrail'e küfürlü tepki!
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20 Eylül 2024 21:01
Son güncelleme 20 Eylül 2024 21:12
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, İsrail'in Filistin'e saldırılarına küfürlü tepki gösterdi.

Hakim Ziyech, İsrail askerlerinin bulunduğu bir videoyu paylaşarak yapılanlara tepki gösterdi.

Faslı oyuncu, "Bir şeyi açıklığa kavuşturalım; İsrail'i ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkeleri s..." ifadelerini kullandı.

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