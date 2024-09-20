Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1'de sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si, 22 Eylül Pazar günü Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden gerçekleşecek. Sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de sıradaki durak Singapur
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20 Eylül 2024 14:47
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları, yarın TSİ 16.00, yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 313

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254

3. Charles Leclerc (Monako): 235

4. Oscar Piastri (Avustralya): 222

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

 

- Takımlar

1. McLaren: 476

2. Red Bull: 456

3. Ferrari: 425

4. Mercedes: 309

5. Aston Martin: 82

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