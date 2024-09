iOS 18 yüklenmeli mi? iPhone 11 iOS 18 yüklenmeli mi?

Apple, merakla beklenen Apple Intelligence yapay zeka özellikleriyle inşa edilen iOS 18'i bugün Türkiye saatli ile 20:00'da herkesin kullanımına sundu. iOS 18 zaten bir süredir herkese açık beta sürümünde isteyenler tarafından kullanılabiliyordu, ancak şimdi ise Apple, kararlı iOS 18 güncellemesini yayınladı. iOS 18 çıktı mı? sorusuna böylelikle cevaplamış olan Apple, bir dizi yeni özellikler sunuyor yeni işletim sistemi ile birlikte. Peki iOS 18 nasıl yüklenir?



iOS 18 nasıl indirilir & yüklenir?



Telefonunuzun Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına gidin



Güncellemenin görünmesi biraz zaman alır. Biraz bekleyin.



Güncelleme ekranda aktif olduğunda Şimdi Yükle'ye basın ve talimatları izleyin



Bu ekranda farklı bir sürüm görünüyorsa ekranın altındaki iOS 18'e yükselt seçeneğine tıklayarak ilerleyin.



İşte iOS 18 yenilikleri



Telefonunuzu USB-C kablosu aracılığıyla Mac'inize veya PC'nize bağlayın



PC'de iTunes'u veya Mac'te Finder uygulamasını açın



Açılan uygulamadan algılanan cihazı seçin



Mac'te sol Option tuşuna basılı tutun iPhone'u Geri Yükle düğmesine basın. Veya PC'de ise sol Shift ile aynı işlemi yapın.



Açılan yeni pencerede daha önce indirdiğiniz iOS 18 IPSW dosyasını seçin



Finder veya iTunes işlemleri yaparken bekleyin. Bu süreç biraz zaman alacaktır.



iPhone yedekleme nasıl yapılır?



iCloud yedekleme



Tam Boyutta Gör



Aygıtınızı bir Wi-Fi ağına bağlayın



Ayarlar > [adınız] bölümüne gidip iCloud'a dokunun



iCloud Yedekleme'ye dokunun



Şimdi Yedekle'ye dokunun



iPhone'unuzu Mac bilgisayarda Finder'ı, PC'de iTunes veya Apple Aygıtları kullanarak da yedekleyebilirsiniz. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın, uygulamayı açın, aygıtınızı seçin ve ardından bir yedekleme oluşturun.



iOS 18 destekleyen iPhone telefonlar



iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)



iOS 18 beta sürümü nasıl kaldırılır?



iPhone iOS 18 beta kaldırma işlemi için Ayarlar > Genel > VPN ve Cihaz Yönetimi > iOS 18 Beta Profili > Profili Kaldır adımlarını izleyerek iOS 18 beta profilini kaldırabilirsiniz. Beta profilini kaldırdıktan sonra yazılım güncelleme sayfasını giderek, iOS 18'in kararlı sürümünü cihazınıza yükleyebilirsiniz.

