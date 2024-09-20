iOS 18 yüklenmeli mi? iPhone 11 iOS 18 yüklenmeli mi?

Apple, merakla beklenen Apple Intelligence yapay zeka özellikleriyle inşa edilen iOS 18'i bugün Türkiye saatli ile 20:00'da herkesin kullanımına sundu. iOS 18 zaten bir süredir herkese açık beta sürümünde isteyenler tarafından kullanılabiliyordu, ancak şimdi ise Apple, kararlı iOS 18 güncellemesini yayınladı. iOS 18 çıktı mı? sorusuna böylelikle cevaplamış olan Apple, bir dizi yeni özellikler sunuyor yeni işletim sistemi ile birlikte. Peki iOS 18 nasıl yüklenir?
iOS 18 nasıl indirilir & yüklenir?
Telefonunuzun Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına gidin
Güncellemenin görünmesi biraz zaman alır. Biraz bekleyin.
Güncelleme ekranda aktif olduğunda Şimdi Yükle'ye basın ve talimatları izleyin
Bu ekranda farklı bir sürüm görünüyorsa ekranın altındaki iOS 18'e yükselt seçeneğine tıklayarak ilerleyin.
İşte iOS 18 yenilikleri
Telefonunuzu USB-C kablosu aracılığıyla Mac'inize veya PC'nize bağlayın
PC'de iTunes'u veya Mac'te Finder uygulamasını açın
Açılan uygulamadan algılanan cihazı seçin
Mac'te sol Option tuşuna basılı tutun iPhone'u Geri Yükle düğmesine basın. Veya PC'de ise sol Shift ile aynı işlemi yapın.
Açılan yeni pencerede daha önce indirdiğiniz iOS 18 IPSW dosyasını seçin
Finder veya iTunes işlemleri yaparken bekleyin. Bu süreç biraz zaman alacaktır.
iPhone yedekleme nasıl yapılır?
iCloud yedekleme
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Aygıtınızı bir Wi-Fi ağına bağlayın
Ayarlar > [adınız] bölümüne gidip iCloud'a dokunun
iCloud Yedekleme'ye dokunun
Şimdi Yedekle'ye dokunun
iPhone'unuzu Mac bilgisayarda Finder'ı, PC'de iTunes veya Apple Aygıtları kullanarak da yedekleyebilirsiniz. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın, uygulamayı açın, aygıtınızı seçin ve ardından bir yedekleme oluşturun.
iOS 18 destekleyen iPhone telefonlar
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)
iOS 18 beta sürümü nasıl kaldırılır?
iPhone iOS 18 beta kaldırma işlemi için Ayarlar > Genel > VPN ve Cihaz Yönetimi > iOS 18 Beta Profili > Profili Kaldır adımlarını izleyerek iOS 18 beta profilini kaldırabilirsiniz. Beta profilini kaldırdıktan sonra yazılım güncelleme sayfasını giderek, iOS 18'in kararlı sürümünü cihazınıza yükleyebilirsiniz.
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