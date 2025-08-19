18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya yaptığı 22.5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro bonuslar içeren teklif kabul edildi.

calendar 19 Ağustos 2025 08:53 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 09:51
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Kerem Aktürkoğlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor… Benfica ile uzun süredir devam eden pazarlıklar, karşılıklı akıl oyunları ve teklif restleşmelerin ardından sonunda anlaşmaya döndü.

İlk teklifini 25 milyon euro olarak yapan ve 26 yaşındaki futbolcuyu Feyenoord eşleşmesine yetiştirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Portekiz devinin "Şampiyonlar Ligi elemeleri bitmeden Kerem'in ayrılığına izin veremeyiz" yanıtını almıştı.

Transfer süreci Benfica ile Fenerbahçe'nin play-off'ta eşleşmesiyle iyice karmaşık hal aldı.


ORTAK NOKTADA BULUŞULDU

Kerem'in Nice maçında oynatılarak Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı sahaya çıkmasının engellenmesi sonrasında karşı hamle yapıldı.

Teklif 25'ten 18 milyon Euro'ya düşürüldü. Ancak bu teklif de reddedildi. Benfica'nın hocası Bruno Lage'nin, "Kerem'i Fenerbahçe maçında oynatabilirim" açıklaması üzerine sarı-lacivertliler atağa geçti, 22.5 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus önerildi. Benfica bu teklifi kabul ederek transferin önünü açtı.

Kerem'in çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak maçta forma giymemesi, İstanbul'da kalarak Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

GALATASARAY'IN PAYI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler 22.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini Benfica'ya taksitler halinde ödeyecek, transferde ezeli rakip Galatasaray da kazanacak.

Kerem'i geçen sezon 12 milyon Euro'ya Benfica'ya gönderen Sarı-kırmızılıların, sonraki satış karından yüzde 10 pay hakkı bulunuyor. Galatasaray, Benfica'nın 10.5 milyon Euro'luk karından 1 milyon 50 bin euro ödeme alacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.