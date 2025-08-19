Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor… Benfica ile uzun süredir devam eden pazarlıklar, karşılıklı akıl oyunları ve teklif restleşmelerin ardından sonunda anlaşmaya döndü.
İlk teklifini 25 milyon euro olarak yapan ve 26 yaşındaki futbolcuyu Feyenoord eşleşmesine yetiştirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Portekiz devinin "Şampiyonlar Ligi elemeleri bitmeden Kerem'in ayrılığına izin veremeyiz" yanıtını almıştı.
Transfer süreci Benfica ile Fenerbahçe'nin play-off'ta eşleşmesiyle iyice karmaşık hal aldı.
ORTAK NOKTADA BULUŞULDU
Kerem'in Nice maçında oynatılarak Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı sahaya çıkmasının engellenmesi sonrasında karşı hamle yapıldı.
Teklif 25'ten 18 milyon Euro'ya düşürüldü. Ancak bu teklif de reddedildi. Benfica'nın hocası Bruno Lage'nin, "Kerem'i Fenerbahçe maçında oynatabilirim" açıklaması üzerine sarı-lacivertliler atağa geçti, 22.5 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus önerildi. Benfica bu teklifi kabul ederek transferin önünü açtı.
Kerem'in çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak maçta forma giymemesi, İstanbul'da kalarak Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
GALATASARAY'IN PAYI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler 22.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini Benfica'ya taksitler halinde ödeyecek, transferde ezeli rakip Galatasaray da kazanacak.
Kerem'i geçen sezon 12 milyon Euro'ya Benfica'ya gönderen Sarı-kırmızılıların, sonraki satış karından yüzde 10 pay hakkı bulunuyor. Galatasaray, Benfica'nın 10.5 milyon Euro'luk karından 1 milyon 50 bin euro ödeme alacak.
