18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Fenerbahçe'de Edson Alvarez bugün bitiyor!

Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez transferini bitirmeye çok yaklaştı. İşte ayrıntılar...

calendar 19 Ağustos 2025 08:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'de Edson Alvarez bugün bitiyor!






Fenerbahçe'nin West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in transferini bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmelerde bulundu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Romano'nun haberine göre, Fenebahçe'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham Untied ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti.


West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor.

ANLAŞMA YAKIN

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu ile de anlaşmaya yakın. Edson Alvarez, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
