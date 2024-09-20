Michy Batshuayi'den derbi paylaşımı!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Fenerbahçe maçı öncesi paylaşımda bulundu.

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Michy Batshuayi'den derbi paylaşımı!
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20 Eylül 2024 16:52
Sezon başında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi hafta sonu oynanacak derbi öncesi flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılı futbolcu, Dragon Ball karakteri Majin Buu'nun görselinin yer aldığı kareyi paylaşarak yanına kum saati koydu.

Belçikalı golcü, eski takımına karşı oynayacağı maç için sabırsız olduğu sinyalini verirken, birçok taraftar bu paylaşıma ilgi gösterdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

İŞTE BATSHUAYI'NİN PAYLAŞIMI



 
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