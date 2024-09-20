Altay'da Kuban Altunbudak kulübe mahkumu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da stoper Kuban Altunbudak, ilk 3 haftada forma yüzü göremedi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 18 karşılaşmada forma giyip, 15 kez ilk 11'de şans bulan 22 yaşındaki defans oyuncusu 1306 dakika görev yaparken, bu sezon ise şimdiye kadar hiç süre bulamadı.



Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan ilk 3 haftadaki 24Erzincanspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor (D) ve GMG Kastamonuspor müsabakalarında Kuban'ı yedek kulübesinde oturttu. Siyah-beyazlılarda Kuban'ın yerine altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Yunus Efe Sarıkaya bu maçlarda ilk 11'de görev yaptı. Ligde pazar günü Tuzlaspor'a konuk olacak İzmir ekibinde savunmanın ortasında yine Yunus Efe'nin görev yapması bekleniyor.

