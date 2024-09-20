Altay'da Kuban Altunbudak kulübe mahkumu

Altay'da stoper Kuban Altunbudak, bu sezon henüz forma şansı bulamazken, genç oyuncu Yunus Efe Sarıkaya ilk 11'de yer alıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da Kuban Altunbudak kulübe mahkumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2024 15:45
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da stoper Kuban Altunbudak, ilk 3 haftada forma yüzü göremedi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 18 karşılaşmada forma giyip, 15 kez ilk 11'de şans bulan 22 yaşındaki defans oyuncusu 1306 dakika görev yaparken, bu sezon ise şimdiye kadar hiç süre bulamadı.

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan ilk 3 haftadaki 24Erzincanspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor (D) ve GMG Kastamonuspor müsabakalarında Kuban'ı yedek kulübesinde oturttu. Siyah-beyazlılarda Kuban'ın yerine altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Yunus Efe Sarıkaya bu maçlarda ilk 11'de görev yaptı. Ligde pazar günü Tuzlaspor'a konuk olacak İzmir ekibinde savunmanın ortasında yine Yunus Efe'nin görev yapması bekleniyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery