Fırat Aydınus: 'TFF ve MHK intikam alıyor'

Türk futbolunun eski hakemlerinden Fırat Aydınus, Hürriyet Gazetesi'ndeki, köşesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerden intikam aldığını iddia etti.



İşte Fırat Aydınus'un "Yeni TFF 'İntikam soğuk yenen bir yemektir' sözünün hakkını tam olarak verdi." sözleriyle başlayan o köşe yazısı...



"ZAYIFLAR İNTİKAM İSTER"



"İntikam soğuk yenen bir yemektir. Hakem camiası tam bu sözün karşılığını veren bir süreçten geçti. TFF ve MHK bu özlü sözün hakkını her harfine kadar verdi! Ancak unutulmasın ki, zayıflar intikam ister. Ve sizler birçok hakemin, eşinin, anne baba ve çocuklarının kul hakkına girdiniz.



TFF BAŞKANI'NIN İNTİKAMI:



1- Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu göreve gelir gelmez, aşağıdaki iki müsabakada görev alan ve hâlâ faal olan tüm görevlileri liste dışı bıraktı.



- 2 Ekim 2015: Trabzonspor-Konyaspor: Süleyman Abay, Mustafa Sönmez, Eser Birinci, Taner Gizlenci (Gözlemci)



- 28 Ekim 2015: Trabzonspor-Gaziantep: Çağatay Şahan, Adil Sinem, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun.



MHK'NİN İNTİKAMI:



2- 8 Mart 2022 kararları sonrası yasal haklarını kullanıp Tahkim Kurulu kararıyla görevlerine geri dönen ve o dönemdeki MHK'nin istifa sürecini başlatan hakemlerin tamam ile gözlemcilerin büyük bir kısmını liste dışı bıraktı.



Ayrıca 8 Mart'ın ardından MHK kararını protesto etmek için görev kabul etmeyen yardımcılar da liste dışı kaldı. 8 Mart sonrası MHK nin 'teklifini' kabul eden Alper Çetin ve Bülent Birincioğlu görevlerine devam ediyor.



OPERASYON TAMAMLANDI



- 23 Temmuz'da İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'sinin MHK'si açıklandı. 25 Temmuz'da hakem klasmanları duyuruldu. Sadece Abdulkadir Bitigen kadro dışı bırakıldı, bazı VAR ve yardımcı hakemler seminere davet edilmedi.



- 27 Temmuz'da gözlemci klasmanlar açıklandı.



- 26 Ağustos'ta MHK yeni talimatları yayınladı (havuz sistemi).



- 28 Ağustos'ta yeni hakem ve gözlemci klasmanları açıklandı ve MHK 33 gün arayla 2 kez klasman açıklayıp intikamını tamamladı.



ASLINDA BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ



Diğer bir konu VAR atamaları... VAR kadrosunda bulunan 8 hakemin ortalama maç sayısı 4,5 iken Yaşar Kemal Uğurlu 8 müsabakada VAR görevi aldı. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR'ı Sarper Barış Saka tüm kamuoyunun birleştiği önemli bir hata yapmasına karşın, ertesi gün Adanaspor-Keçiörengücü müsabakasında görev aldı; pazar günü de İstanbulspor-Bandırmaspor mücadelesinde hakemlik yapacak.



Sezon başında açıklanan VAR kadrosunun yarısının hakemliğine son verilince, talimatlar uygun görse de kadro harici VAR hakemliği atamaları yapmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu da aslında VAR kadrosu diye açıklanan kadronun sadece şeklen olduğunun göstergesi."



* Fırat Aydınus'un köşe yazısının tamamına Hürriyet Gazetesi'nden ulaşabilirsiniz.







