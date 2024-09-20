Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi koreografi yapacak.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi
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20 Eylül 2024 15:19
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönebilir. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoperin, sarı-kırmızılılara karşı 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ

Fenerbahçe taraftarı da derbiye hazırlanıyor. Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda futbolserverleri koreografi şov bekliyor. 

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