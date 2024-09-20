UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? 2024-2025

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maçlarının oynanacağı tarihle ilgili sorgulamalar sürüyor. Bu yıl Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?



UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?



2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.



UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ



İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.



Ligde maç takvimi şöyle:



1. maçlar: 25-26 Eylül



2. maçlar: 3 Ekim



3. maçlar: 24 Ekim



4. maçlar: 7 Kasım



5. maçlar: 28 Kasım



6. maçlar: 12 Aralık



7. maçlar: 23 Ocak 2025



8. maçlar: 30 Ocak 2025



Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025



Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025



Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025



Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025



Final: 21 Mayıs 2025

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