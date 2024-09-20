Sözleşmeli sözlü öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kayıtlı olanlar arasındaydı ve adaylar 1 Temmuz 2024 tarihinde sözlü sınava alınmıştı. Şu anda gözler, bu müzakere sonuçlarının açıklanmasına çevrilmiş durumda. MEB'den gelen son dakika açıklamasına göre öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı. MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları sayfası üzerinden bilgilere erişebilecek. İşte MEB Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sonuçlara ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.

Sonuçlar ayrıca, e-Devlet platformu üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulanabilecek.

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanlara göre tercih işlemlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve yerleştirme sürecini de resmi internet sitesinde duyuracak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz gün Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarının açıklanması için Danıştay'ın vereceği kararı beklediklerini belirtti.

Mülakat notları, atama sürecinin başlaması için kritik bir öneme sahipken, Tekin yaptığı açıklamada, bu süreçte adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.

Bakan Tekin, mülakat süreçlerinde adaletin sağlanması adına KPSS ve mülakat puanlarının yüzde 50 oranında etkili olacağını belirtti. Yapılan mülakatların tamamlandığını ifade eden Tekin, Danıştay'ın kararı sonrasında mülakat sonuçlarının açıklanacağını ve atama sürecinin başlayacağını duyurdu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz mülakat sürecini tamamladıktan sonra mevzuat değişikliğini yönetmeliğimizde yaptık. Yüzde 100 mülakat notuyla atanırken yüzde 50 olarak tanımladık. Bazı siyasetçi ve sendikalar bunu yargı konusu yaptılar. İptal olursa yüzde 100 mülakatı ile yapacağız. Danıştay bir karar alsa önce bize gönderecek. Karar bazı arkadaşların davaları yetkisizlik sebebiyle reddedildi, bu bir karar değil. Danıştay'ın kararı bize ulaştığında kararımızı açıklarız.

Yüzde 50 mülakat üzerinden notları açıkladık, atamalar yaptık. İki ay sonra Danıştay kararını verdi ve iptal etti. Bu telafisi imkansız zararlar doğurmayacak mı? Ben diyorum ki yargıyla ilgili bu süreci bekleyelim, neticesinde atamamızı yapalım. Şu anda Danıştay kararı yok, yürütme durdurma talebi reddedildi. Yönetmelik iptali ile ilgili açılan kararda esasa ait kararı bekliyoruz.

Biz Danıştay'da avukatımız, hukuk hizmetleri genel müdürümüz süreci takip ediyor. Bunun dışında sosyal medyadan, bazı siyasal ortamlardaki tartışmalardan hareketle bu işleri yapmayız. Sağlıklı bilgi şu; yürütmeyi durdurma talebini reddetti, bazı kişilerin davalarını reddetti. Bu esasa ilişkin verilmiş bir karar değil. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O karar geldiği gün öğretmen atamalarımızı yapacağız.