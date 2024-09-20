Şahika Ercümen'den altın madalya!

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, yarıştığı 4 kategoride de altın madalya kazandı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona farklı ülkelerden 22 sporcu katıldı.



Kupada dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, sabit ağırlıkta 86 metre, çift palette 77 metre, paletsiz ip desteklide 76 metre ve paletsiz sabit ağırlıkta 46 metreye dalarak birincilik elde etti.



Şahika Ercümen, elde ettiği bu birinciliklerin motivasyonuyla 2 Ekim'de Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedeflediğini belirtti.



