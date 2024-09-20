Wilfried Zaha, G.Saray'dan ayrıldığına pişman

Galatasaray'dan Lyon'a transfer olan Zaha büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Tecrübeli oyuncu İstanbul'da 4 katlı havuzlu villada yaşarken Fransa'da ise apartman dairesine taşındı.

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Wilfried Zaha, G.Saray'dan ayrıldığına pişman
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20 Eylül 2024 14:03
Son güncelleme 20 Eylül 2024 15:09
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Zaha, beklentilerin altında kalınca transferin son günlerde Lyon'a kiralandı. Yeni takımında henüz kadroya giremeyen oyuncunun Fransa'da büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre, Fildişi Sahilli oyuncu İstanbul'da 4 katlı havuzlu villada yaşarken Lyon'da ise bir apartman dairesinde yaşıyor. Zaha'nın eşinin Fransa'daki sosyal hayata alışmakta zorlandığı belirtilirken, Türkiye'yi özlediği öğrenildi.

Zaha, daha önce doğup büyüdüğü İngiltere'ye dönmek için transfer görüşmelerinde bulunmuş ancak vergi yükümlülükleri nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'da oynarken de bazı rahatsızlıkları bulunan tecrübeli futbolcu, 3 milyon euro kiralama bedeliyle geçici olarak Lyon'a transfer olmuştu.

SAGE: "ZAHA ANTRENMANLARI AKSATMIŞ"

Lyon'a transfer olduğundan bu yana kadroya giremeyen Zaha ile ilgili konuşan Teknik Direktör Pierre Sage, "Zaha biraz formsuz geldi. Transfer döneminin sonlarına doğru takımdan ayrılacağını düşündüğü için antrenmanları biraz aksattı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var" demişti.

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