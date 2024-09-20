Haber Tarihi: 20 Eylül 2024 15:06 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 15:06

Atilla Karaoğlan'ın Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi 2024

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül 2024 Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi...

Atilla Karaoğlan'ın Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi 2024
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak bu dev karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karaoğlan'a yardımcı hakem olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

Atilla Karaoğlan'ın Galatasaray ve Fenerbahçe Karnesi

Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolseverler, derbi öncesi Atilla Karaoğlan'ın bu iki takım için yönettiği maçlardaki performansını merak ediyor. Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını derledik...

2019/2020 sezonundan itibaren Fenerbahçe'nin oynadığı 18 maçta düdük çalan Atilla Karaoğlan, sarı-lacivertliler için oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Fenerbahçe, bu 18 maçın 14'ünü galibiyetle tamamlarken, 2 maçta beraberlik, 2 maçta ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, Karaoğlan yönetiminde yüksek galibiyet oranıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray cephesinde ise Atilla Karaoğlan, 15 maçta görev aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Galatasaray, Karaoğlan yönetimindeki maçlarda genel olarak iyi bir performans sergilemiş olsa da mağlubiyet oranı dikkat çekiyor.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe maçları (Fenerbahçe karnesi)

* 2024/2025 - 10.08.2024 - Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor - (Galibiyet)
* 2023/2024 - 7.01.2024 - Hatayspor 0-2 Fenerbahçe - (Galibiyet)
* 2023/2024 - 9.12.2023 - Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe - (Galibiyet)
* 2023/2024 - 24.09.2023 - Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe (Mağlubiyet)
* 2022/2023 - 11.06.2023 - Fenerbahçe 2-0 Başakşehir FK - (Galibiyet)
* 2022/2023 - 3.05.2023 - Sivasspor 0-0 Fenerbahçe - (Beraberlik)
* 2022/2023 - 15.04.2023 - Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü - (Galibiyet)
* 2022/2023 - 4.03.2023 - Kayserispor 1-2 Fenerbahçe - (Galibiyet)
* 2022/2023 - 9.10.2022 - Fenerbahçe 5-4 Fatih Karagümrük - (Galibiyet)
* 2022/2023 - 3.09.2022 - Fenerbahçe 2-0 Galatasaray - (Galibiyet)
* 2021/2022 - 2.04.2022 - Kayserispor 0-4 Fenerbahçe - (Galibiyet)
* 2021/2022 - 20.02.2022 - Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe - (Beraberlik)
* 2021/2022 - 13.12.2021 - Gaziantep FK 3-2 Fenerbahçe (Mağlubiyet)
* 2021/2022 - 3.10.2021 - Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa - (Galibiyet)
* 2020/2021 - 18.10.2020 - Göztepe 2-3 Fenerbahçe - (Galibiyet)
* 2019/2020 - 12.06.2020 - Fenerbahçe 2-1 Kayserispor - (Galibiyet)
* 2019/2020 - 5.02.2020 - Kırklarelispor 0-3 Fenerbahçe - (Galibiyet)
* 2019/2020 - 30.10.2019 - Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe - (Galibiyet)

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Galatasaray maçları (Galatasaray karnesi)

* 2024/2025 - 3.08.2024 - Galatasaray 0-5 Beşiktaş - (Mağlubiyet)
* 2023/2024 - 17.03.2024 - Kasımpaşa 3-4 Galatasaray - (Galibiyet)
* 2023/2024 - 15.01.2024 - Galatasaray 2-1 Kayserispor - (Galibiyet)
* 2023/2024 - 19.08.2023 - Galatasaray 2-0 Trabzonspor - (Galibiyet)
* 2022/2023 - 11.03.2023 - Galatasaray 1-0 Kasımpaşa - (Galibiyet)
* 2022/2023 - 12.11.2022 - Başakşehir FK 0-7 Galatasaray - (Galibiyet)
* 2022/2023 - 7.08.2022 - Antalyaspor 0-1 Galatasaray - (Galibiyet)
* 2021/2022 - 10.04.2022 - Fenerbahçe 2-0 Galatasaray - (Mağlubiyet)
* 2021/2022 - 23.01.2022 - Galatasaray 2-1 Trabzonspor - (Galibiyet)
* 2021/2022 - 28.11.2021 - Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray - (Beraberlik)
* 2021/2022 - 31.10.2021 - Galatasaray 1-1 Beşiktaş - (Beraberlik)
* 2020/2021 - 28.11.2020 - Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray - (Galibiyet)
* 2020/2021 - 20.09.2020 - Başakşehir FK 0-2 Galatasaray - (Galibiyet)
* 2019/2020 - 12.07.2020 - MKE Ankaragücü 1-0 Galatasaray - (Mağlubiyet)
* 2019/2020 - 23.01.2020 - Galatasaray 2-1 Çaykur Rizespor - (Galibiyet)
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