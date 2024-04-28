Van Bronckhorst: 'Geri dönmek istiyorum'

Rangers'taki görevinden Kasım 2022'de ayrılmasından bu yana bir kulüpte görev almayan Van Bronckhorst, antrenörlük görevine geri dönüş için açıklamada bulundu.
Hollandalı teknik adam, "Oldukça rahatım ve harika vakit geçiriyorum. Şu anki hayatımdan memnunum ancak teknik direktörlük görevine geri dönmek için de heyecanlıyım. Umarım bu gelecek sezon olur." ifadelerini kullandı.
"İYİ HİSSETMEM GEREKİYOR"
Takım konusunda seçici olduğunu kaydeden Van Bronckhorst, "Futbol yönetimine tekrar dahil olmak istiyorum. Antrenör olmanın dinamiklerini seviyorum. Ancak seçiciyim ve bir kulüpte hissettiklerimin iyi olması gerekiyor." sözlerini sarf etti.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ
49 yaşındaki teknik adam, Fernando Santos öncesi Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
Öte yandan Jürgen Klopp'a veda edecek Liverpool, gündemine Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot'u aldı. Feyenoord'un, Slot ile olası ayrılık durumunda kulüpte daha önce de çalışan Van Bronckhorst'u göreve getirebileceği iddia edildi.
Hollandalı teknik adam, "Oldukça rahatım ve harika vakit geçiriyorum. Şu anki hayatımdan memnunum ancak teknik direktörlük görevine geri dönmek için de heyecanlıyım. Umarım bu gelecek sezon olur." ifadelerini kullandı.
"İYİ HİSSETMEM GEREKİYOR"
Takım konusunda seçici olduğunu kaydeden Van Bronckhorst, "Futbol yönetimine tekrar dahil olmak istiyorum. Antrenör olmanın dinamiklerini seviyorum. Ancak seçiciyim ve bir kulüpte hissettiklerimin iyi olması gerekiyor." sözlerini sarf etti.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ
49 yaşındaki teknik adam, Fernando Santos öncesi Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
Öte yandan Jürgen Klopp'a veda edecek Liverpool, gündemine Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot'u aldı. Feyenoord'un, Slot ile olası ayrılık durumunda kulüpte daha önce de çalışan Van Bronckhorst'u göreve getirebileceği iddia edildi.
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