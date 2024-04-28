Kadıköy'de alkışlar Semih Kılıçsoy'a!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken tribünler tarafından alkışlandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de alkışlar Semih Kılıçsoy'a!
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28 Nisan 2024 10:04
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 78. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

Tabelada numarasını gören genç oyuncu, uzak köşeden sahayı terk etti.

Bu sezon gösterdiği başarılı performans nedeniyle sarı-lacivertli tribünler de Semih'i oyundan çıkarken alkışladı. 

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