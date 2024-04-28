Kadıköy'de alkışlar Semih Kılıçsoy'a!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 78. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
Tabelada numarasını gören genç oyuncu, uzak köşeden sahayı terk etti.
Bu sezon gösterdiği başarılı performans nedeniyle sarı-lacivertli tribünler de Semih'i oyundan çıkarken alkışladı.
Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 78. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
Tabelada numarasını gören genç oyuncu, uzak köşeden sahayı terk etti.
Bu sezon gösterdiği başarılı performans nedeniyle sarı-lacivertli tribünler de Semih'i oyundan çıkarken alkışladı.